Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dell'1,33%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.631,9. Primo supporto visto a 26.118,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.947,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)