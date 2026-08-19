Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dell'1,33%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.631,9. Primo supporto visto a 26.118,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.947,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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