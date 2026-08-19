Milano 15:02
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Francoforte: positiva la giornata per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Jungheinrich Ag Pref
Bene Jungheinrich Ag Pref, con un rialzo dell'1,98%.
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