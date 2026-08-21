Milano 14:43
52.738 +0,14%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 14:43
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Francoforte 14:43
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Francoforte: positiva la giornata per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per K+S
Rialzo marcato per Kali und Salz, che tratta in utile del 3,80% sui valori precedenti.
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