New York: in acquisto Copart

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli , che tratta in rialzo del 5,46%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Copart rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Copart è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,84 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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