New York: in acquisto Copart
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che tratta in rialzo del 5,46%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Copart rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Copart è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,84 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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