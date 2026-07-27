Invito all'acquisto per Copart

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Ottima performance per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,72%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Copart presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 27,94 USD, con stop loss individuato in area 26,82 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```