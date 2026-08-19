Milano 17:35
52.618 -0,75%
Nasdaq 20:51
29.461 -0,10%
Dow Jones 20:51
53.470 +0,24%
Londra 17:35
10.743 +0,14%
Francoforte 17:35
26.091 -0,14%

Wall Street in stand-by. Occhi su Fed e treasury

Commento, Finanza
Wall Street in stand-by. Occhi su Fed e treasury
(Teleborsa) - Prosegue poco mossa la seduta di Wall Street, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 53.436 punti (+0,17%), mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.718 punti (+0,33%). Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,05%); leggermente positivo l'S&P 100 (+0,36%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+2,88%), materiali (+2,17%) e beni di consumo secondari (+1,79%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-0,63%) e informatica (-0,49%).

Gli investitori sono in attesa dei verbali della Federal Reserve di luglio che verranno diffusi stasera e sempre intenti a monitorare gli sviluppi geopolitici e l'andamento dell'obbligazionario. I rendimenti dei Treasury sono crollati dopo l'annuncio da parte del Dipartimento del Tesoro di raddoppiare la dimensione delle operazioni di riacquisto di debito pubblico a lunga scadenza, portandola ad almeno 4 miliardi di dollari.

Prosegue la stagione delle trimestrali con i conti oggi del colosso della bellezza Estee Lauder che ha previsto un utile annuale superiore alle stime di consensus; il produttore di semiconduttori Analog Devices ha chiuso un altro trimestre in crescita e oltre le stime degli analisti. Nel settore retail Target ha incrementato la guidance per fine anno mentre Lowe's l'ha ridotta. Il settore delle vendite al dettaglio sarà protagonista anche domani con i conti di Walmart.

Sul fronte macro, la Mortgage Bankers Associations ha segnalato che nella settimana al 14 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione dello 0,4%, dopo il +3,6% registrato la settimana precedente. Inoltre, l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 14 agosto 2026, sono salite di circa 4,4 milioni di barili a 428,8 MBG, contro attese per un incremento di 0,2 milioni.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck (+10,96%), Salesforce (+5,36%), Amgen (+2,65%) e Sherwin Williams (+2,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -3,43%.

Soffre Goldman Sachs, che evidenzia una perdita dell'1,71%.

Preda dei venditori United Health, con un decremento dell'1,68%.

Si concentrano le vendite su Honeywell International, che soffre un calo dell'1,60%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano MicroStrategy Incorporated (+15,05%), Marvell Technology (+9,77%), CoStar (+6,84%) e Copart (+6,74%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su CrowdStrike Holdings, che continua la seduta con -6,05%.

Seduta negativa per Lam Research, che scende del 5,66%.

Sensibili perdite per Seagate Technology, in calo del 5,20%.

In apnea Datadog, che arretra del 4,54%.
Condividi
```