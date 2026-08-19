Wall Street in stand-by. Occhi su Fed e treasury

(Teleborsa) - Prosegue poco mossa la seduta di Wall Street
, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 53.436 punti (+0,17%), mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.718 punti (+0,33%). Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,05%); leggermente positivo l'S&P 100
(+0,36%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario
(+2,88%), materiali
(+2,17%) e beni di consumo secondari
(+1,79%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni industriali
(-0,63%) e informatica
(-0,49%).
Gli investitori sono in attesa dei verbali della Federal Reserve
di luglio che verranno diffusi stasera e sempre intenti a monitorare gli sviluppi geopolitici
e l'andamento dell'obbligazionario
. I rendimenti dei Treasury sono crollati dopo l'annuncio da parte del Dipartimento del Tesoro
di raddoppiare
la dimensione delle operazioni di riacquisto di debito pubblico
a lunga scadenza, portandola ad almeno 4 miliardi di dollari.
Prosegue la stagione delle trimestrali
con i conti oggi del colosso della bellezza Estee Lauder
che ha previsto
un utile annuale superiore alle stime di consensus; il produttore di semiconduttori Analog Devices
ha chiuso un altro trimestre
in crescita e oltre le stime degli analisti. Nel settore retail Target
ha incrementato
la guidance per fine anno mentre Lowe's
l'ha ridotta
. Il settore delle vendite al dettaglio sarà protagonista anche domani con i conti di Walmart
.
Sul fronte macro
, la Mortgage Bankers Associations ha segnalato che nella settimana al 14 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario
registrano una flessione dello 0,4%, dopo il +3,6% registrato la settimana precedente. Inoltre, l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio
, negli ultimi sette giorni al 14 agosto 2026, sono salite di circa 4,4 milioni di barili a 428,8 MBG, contro attese per un incremento di 0,2 milioni. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Merck
(+10,96%), Salesforce
(+5,36%), Amgen
(+2,65%) e Sherwin Williams
(+2,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar
, che ottiene -3,43%.
Soffre Goldman Sachs
, che evidenzia una perdita dell'1,71%.
Preda dei venditori United Health
, con un decremento dell'1,68%.
Si concentrano le vendite su Honeywell International
, che soffre un calo dell'1,60%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano MicroStrategy Incorporated
(+15,05%), Marvell Technology
(+9,77%), CoStar
(+6,84%) e Copart
(+6,74%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su CrowdStrike Holdings
, che continua la seduta con -6,05%.
Seduta negativa per Lam Research
, che scende del 5,66%.
Sensibili perdite per Seagate Technology
, in calo del 5,20%.
In apnea Datadog
, che arretra del 4,54%.