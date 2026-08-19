New York: Iron Mountain in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,02%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Iron Mountain , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Iron Mountain confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 126,2 USD con primo supporto visto a 117,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 114,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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