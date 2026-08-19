New York: Iron Mountain in forte calo
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Iron Mountain, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Iron Mountain confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 126,2 USD con primo supporto visto a 117,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 114,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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