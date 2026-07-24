A New York corre Iron Mountain

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati , che tratta in rialzo del 6,05%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Iron Mountain più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Iron Mountain rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 134,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 127,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 141,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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