A New York corre Iron Mountain
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati, che tratta in rialzo del 6,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Iron Mountain più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Iron Mountain rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 134,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 127,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 141,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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