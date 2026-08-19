New York: scambi al rialzo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di vernici e rivestimenti, che avanza bene del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sherwin Williams. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 357,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 351. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 347,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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