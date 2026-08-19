New York: si muove a passi da gigante CoStar

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che mostra una salita bruciante del 6,69% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che CoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,55%, rispetto a -0,05% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di CoStar . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,47 USD, con il supporto più immediato individuato in area 31,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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