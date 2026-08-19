New York: si muove a passi da gigante CoStar
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che mostra una salita bruciante del 6,69% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,55%, rispetto a -0,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di CoStar. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,47 USD, con il supporto più immediato individuato in area 31,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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