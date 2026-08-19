Parigi: nuovo spunto rialzista per Stellantis
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una variazione percentuale del 3,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,426 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,609. Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,309.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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