Parigi: nuovo spunto rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,015 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,158. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,941.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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