PNRR a doppia velocità: corre Trentino, Mezzogiorno generalmente più lento

sorprende il dato sulla Liguria, ma c'è una spiegazione

(Teleborsa) - Viaggia a diverse velocità l'attuazione del Pnrr in Italia. Se infatti in alcune Regioni - specie al Nord - una quota consistente delle risorse è ormai collegata a progetti conclusi; in altre, invece, - sopratutto al Sud - la stragrande maggioranza dei finanziamenti resta associata a interventi ancora in corso.



A spiccare negativamente però non è una Regione del Mezzogiorno, ma la Liguria, dove soltanto il 10,2% dei finanziamenti associati ai progetti risulta nella categoria "concluso", mentre l'89,8% è ancora "in corso".



Il dato - contenuto in un recente dossier del Servizio studi di Camera e Senato - va letto con attenzione: la percentuale utilizzata dal dossier non indica il numero di progetti materialmente conclusi sul totale dei progetti di una Regione, ma la quota dei finanziamenti associati ai progetti, distinguendo appunto tra quelli conclusi e quelli ancora in corso. Particolare tutt'altro che trascurabile in Regioni, come la Liguria, dove si contano oltre 11mila progetti con finanzimenti per 5,77 miliardi, in molti casi legati a grandi opere infrastrutturali che possono concentrare una quota rilevante delle risorse e avere tempi di realizzazione più lunghi.



La seconda peggiore, la Calabria è al 15,6% di risorse associate a progetti conclusi. Seguono il Molise (15,9%), la Sicilia (16,7%) e la Campania (16,8%). All'opposto, invece, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove la quota di finanziamenti associata a progetti conclusi arriva al 46,4%.

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