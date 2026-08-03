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Borsa: Corre il mercato di Francoforte, in progresso dell'1,64%

Il DAX chiude a 26.050,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Francoforte, in progresso dell'1,64%
Ottima performance per Francoforte (+1,64%), che archivia la giornata a 26.050,83 punti.
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