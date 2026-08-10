Codice della strada, operazione restyling: da patente a multe, le novità allo studio

(Teleborsa) - Un nuovo codice della strada il "più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti": è con questa intenzione che il ministero dei Trasporti ha studiato 15 grandi modifiche alle norme sulla circolazione su strade e autostrade.



Le proposte, inviate in consultazione a 100 realtà del settore, vanno dalla patente a 17 anni, al casco obbligatorio per le super bici dei rider fino ai sorpassi a destra in autostrada. I nuovi interventi seguono la riforma del 2024, orientata alla tolleranza zero su alcol, droga e telefono al volante. A due anni di distanza, la priorità resta la sicurezza, ma con la volontà di distinguere tra comportamenti da pirati della strada e infrazioni meno pericolose. Ecco quindi multe diversificate per l'eccesso di velocità - 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada e 5 euro nelle strade a lento scorrimento - e "non vessatorie", come le definisce il Mit.



Ad esempio, vengono dimezzate le sanzioni per il divieto di sosta delle due ruote. Potrebbero diventare legittimi alcuni comportamenti già diffusi sulle strade, ma finora fuorilegge, come l'utilizzo della corsia di emergenza da parte degli motociclisti in caso di traffico inteso e i sorpassi a destra, con la circolazione su corsie parallele. Altre proposte sono novità assolute come la patente ai 17enni, prevista da direttive europee che l'Italia deve recepire entro fine 2027. I ragazzi potranno guidare accompagnati già a 16 anni per fare pratica e, una volta ottenuta la patente, potranno condurre anche furgoni.



Allo studio,come detto, novità anche sui limiti di velocità, oggi la sanzione è uguale se si supera di 30 km orari sia il limite di 30 sia quello di 130 chilometri orari e non c'è differenza, in autostrada, tra chi viaggia a 141 e chi procede a 170 km orari. L'ipotesi allo studio prevede invece che in autostrada chi viaggerà a 140 km orari avrà una sanzione di 100 euro, cioè 10 euro per ciascuno dei 10 km orari oltre il limite. Chi correrà a 170 km orari dovrà pagare quattro volte di più: 400 euro, calcolati su 40 km orari oltre il limite. Sulle strade urbane o dove il limite è di 50 km orari, chi viaggerà a 61 km orari pagherà 55 euro, cioè 5 euro per ciascuno degli 11 km orari in eccesso, mentre chi procederà a 90 km orari pagherà 200 euro.

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