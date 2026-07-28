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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,82%

Il Nasdaq-100 apre a 27.810,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,82%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dello 0,82%, a quota 27.810,39 in apertura.
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