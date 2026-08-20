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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata negativa per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la seduta a 387,75 punti, in calo dello 0,72%.
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