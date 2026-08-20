Madrid: nuovo spunto rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo farmaceutico spagnolo, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,28%, rispetto a -1,65% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61,28 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60,13. L'equilibrata forza rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 62,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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