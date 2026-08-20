Madrid: nuovo spunto rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo farmaceutico spagnolo , in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,28%, rispetto a -1,65% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61,28 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60,13. L'equilibrata forza rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 62,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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