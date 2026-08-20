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Madrid: positiva la giornata per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Seduta positiva per il gruppo farmaceutico spagnolo, che avanza bene dell'1,93%.
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