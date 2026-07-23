Madrid: positiva la giornata per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico spagnolo , con una variazione percentuale del 2,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Laboratorios Farmaceuticos Rovi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 58,32 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 59,57, mentre il primo supporto è stimato a 57,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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