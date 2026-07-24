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Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander
Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.
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