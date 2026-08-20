New York: movimento negativo per Home Depot
(Teleborsa) - Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di Home Depot è in rafforzamento con area di resistenza vista a 340,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 333,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 346,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```