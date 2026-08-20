New York: movimento negativo per Home Depot

(Teleborsa) - Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che passa di mano con un calo dell'1,91%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La tendenza di breve di Home Depot è in rafforzamento con area di resistenza vista a 340,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 333,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 346,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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