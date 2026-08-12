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New York: performance negativa per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Home Depot
Ribasso composto e controllato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.
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