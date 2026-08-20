New York: scambi in positivo per Seagate Technology

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda americana attiva nel settore storage , con una variazione percentuale del 2,69%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Seagate Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 831,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 873,9. Il peggioramento del leader nella produzione di driver per hard-disk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 808,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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