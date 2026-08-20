New York: scambi in positivo per Seagate Technology
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda americana attiva nel settore storage, con una variazione percentuale del 2,69%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Seagate Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 831,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 873,9. Il peggioramento del leader nella produzione di driver per hard-disk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 808,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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