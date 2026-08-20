New York: scambi negativi per Intel
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale produttore di chip, con una flessione del 2,97%.
La tendenza ad una settimana di Intel è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il colosso dei semiconduttori, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 89,14 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 88,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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