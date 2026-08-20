New York: vendite diffuse su Carnival
(Teleborsa) - In forte ribasso la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che mostra un -4,11%.
L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Carnival mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,35 USD con area di resistenza individuata a quota 26,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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