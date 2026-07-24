Vola a New York Carnival

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che scambia in rialzo del 6,21%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carnival rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,94 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,38. Il peggioramento di Carnival è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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