New York: violenta contrazione per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature sanitarie , che passa di mano in perdita del 5,28%.



La tendenza ad una settimana di Intuitive Surgical è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di sistemi chirurgici robotici mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 391,1 USD. Rischio di discesa fino a 369,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 412,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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