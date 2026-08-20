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Pesante sul mercato di New York Intuitive Surgical

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Intuitive Surgical
Ribasso scomposto per il produttore di attrezzature sanitarie, che esibisce una perdita secca del 5,28% sui valori precedenti.
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