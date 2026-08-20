Paypal spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Nuovo spunto rialzista per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, parte del Nasdaq 100, che guadagna bene e porta a casa un +1,36%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 61,25 USD, Paypal è molto appetibile con stop loss impostato a quota 59,19 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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