PayPal, utile per azione in calo nel secondo trimestre ma batte le attese, al rialzo target 2026

(Teleborsa) - PayPal ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con ricavi netti in crescita del 5% a 8,7 miliardi di dollari, in crescita del 3% su base valutaria neutra, al di sopra del consensus di 8,47 miliardi. L'utile per azione è diminuito dell'1% a 1,38 dollari, pur risultando superiore al la stima degli analisti di 1,28 dollari.



Il flusso di cassa libero rettificato si è attestato a 1,8 miliardi di dollari, che esclude l'impatto temporale netto tra l'origine dei crediti "compra ora, paga dopo" ("BNPL") detenuti per la vendita e la successiva cessione di tali crediti.



Il Cda ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,14 dollari per azione sulle azioni ordinarie della Società, pagabile il 25 settembre 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 4 settembre 2026.



L'azienda di San Jose ha comunicato inoltre che i margini sulle transazioni in valore assoluto sono aumentati dell’1% a 3,9 miliardi nel secondo trimestre, mentre gli stessi margini esclusi gli interessi sui saldi dei clienti sono cresciuti del 3% a 3,6 miliardi. Il volume totale dei pagamenti è aumentato del 10% a 486,4 miliardi, ovvero del 9% su base valutaria neutra.



"Sono incoraggiato dai progressi compiuti in questo trimestre. Ci siamo mossi con urgenza per affinare il nostro piano di trasformazione e portare avanti le nostre strategie di crescita in tutte e tre le nostre divisioni. Il servizio di pagamento a marchio proprio si è ulteriormente stabilizzato e stiamo consolidando il forte slancio di Venmo e Braintree, oltre a diversificare il nostro modello di business attraverso i servizi finanziari. Grazie alla solidità della nostra esecuzione e alla fiducia nella traiettoria del business, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni non-GAAP per l'intero anno. La nostra trasformazione è ben avviata e stiamo procedendo con disciplina sulle nostre priorità per garantire una crescita sostenibile e redditizia nel lungo termine.", ha dichiarato il Presidente e CEO Enrique Lores.



La società di servizi di pagamento digitale, infatti, ha alzato la guidance sull’EPS per l’intero anno 2026 a 5,38 dollari, rispetto alla precedente previsione che indicava un calo a una cifra bassa fino a una crescita leggermente positiva, e al di sopra del consensus di 5,31 dollari. Per il terzo trimestre, invece, Paypal prevede che l’EPS rettificato scenda di una percentuale a una cifra bassa rispetto al dato dell’anno precedente di 1,34 dollari.















(Foto: Photo by Marques Thomas on Unsplash)

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