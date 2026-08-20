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Piazza Affari: retrocede di poco il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: retrocede di poco il settore automotive dell'Italia
In lieve calo il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata sotto la parità a 290.553,47 punti.
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