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Vola a New York Deere & Company

Migliori e peggiori
Vola a New York Deere & Company
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali, che mostra una salita bruciante del 9,27% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deere & Company rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Deere & Company segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 600,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 653,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 567,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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