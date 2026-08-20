Deere chiude solido terzo trimestre e alza previsioni utile per fine 2026

In vende nel permarket dopo i conti

(Teleborsa) - Il produttore di attrezzature agricole e da costruzione ha registrato un terzo trimestre fiscale migliore del previsto.



Nel terzo trimestre conclusosi il 2 agosto 2026 Deere & Company ha registrato un utile netto di 1,379 miliardi di dollari, ovvero 5,10 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 1,289 miliardi di dollari, ovvero 4,75 dollari per azione, del pari periodo dell'esercizio precedente. Le vendite nette e i ricavi a livello mondiale sono aumentati del 5%, raggiungendo i 12,608 miliardi di dollari.



Numeri che hanno superato le attese degli analisti che avevano indicato un utile netto per azione i circa 4,72 dollari e vendite di circa 10,9 miliardi.



"Deere ha registrato un trimestre eccellente, a testimonianza della disciplina dimostrata dai nostri team e della continua resilienza del nostro portafoglio", ha dichiarato il presidente e AD John C. May. "La nostra performance sottolinea la solidità della nostra attività, supportata da condizioni di mercato stabili negli Stati Uniti, dalla nostra capacità di gestire le condizioni meno favorevoli in Brasile e in Europa e dal nostro impegno ad aiutare i clienti ad avere successo."



"Guardando al futuro, continuiamo a credere che il 2026 segnerà il punto più basso dell'attuale ciclo delle macchine agricole", ha affermato May. "In tutta la nostra attività, le tendenze dei programmi di ordini anticipati, il miglioramento delle scorte di macchine usate e la crescente adozione da parte dei clienti delle nostre tecnologie avanzate ci danno la certezza che Deere sia ben posizionata per la creazione di valore a lungo termine."



Questo ho portato Deere ad alzare le previsioni sull'utile netto di fine anno, ora in un intervallo compreso tra i 4,75 e i 5,00 miliardi di dollari.













(Foto: Loren King su Unsplash)

Condividi

```