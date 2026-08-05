Milano 17:35
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Dow Jones 20:37
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Vola a New York Walt Disney

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Walt Disney
Rialzo per il creatore di Mickey Mouse, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,82%.
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