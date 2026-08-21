BCE, rallentano le aspettative di inflazione nel breve-medio termine

Le aspettative di inflazione sui prossimi 12 mesi si sono attestate al 2,9% dal 3%

(Teleborsa) - Frenano le aspettative di inflazione dei consumatori europei a luglio a dispetto del leggero aumento registrato dall'inflazione dell'Eurozona, passata dal 2,8% al 2,9%. E' quanto emerge dal consueto sondaggio mensile della BCE.



La percezione mediana dei consumatori sull'inflazione negli ultimi 12 mesi è leggermente diminuita al 3,5% dal 3,6%, così come le aspettative mediane sull'inflazione dei prossimi 12 mesi, che si attestano al 2,9% dal 3%, e quelle dei prossimi tre anni al 2,7% dal 2,8%. restano invece invariate quelle sull'inflazione dei prossimi cinque anni al 2,4%.



Le aspettative di crescita del reddito nominale nei prossimi 12 mesi sono diminuite all'1% dall'1,1%, mentre le aspettative di crescita della spesa nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate al 3,6%.



Meno negative appaiono le aspettative sulla crescita economica dei prossimi 12 mesi, che si portano a -1,2% da -1,4%, mentre l'attesa sul tasso di disoccupazione previsto tra 12 mesi è rimasta invariata all'11,2%.



Per quanto riguarda, infine, le aspettative di crescita del prezzo delle case nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate al 3,4%, mentre le aspettative sui tassi di interesse dei mutui tra 12 mesi sono diminuite al 4,9% dal 5%.

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