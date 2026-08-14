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Francia, inflazione si conferma in accelerazione a luglio a +2,1% annuo

Economia, Macroeconomia
Francia, inflazione si conferma in accelerazione a luglio a +2,1% annuo
(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione in Francia nel mese di luglio. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'2,1% su base annuale, come stimato nella lettura preliminare e contro il +1,8% di giugno.

Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,6%, come la prima lettura, dopo il -0,3% registrato nel mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2,4% su base annua, confermando la stima preliminare, e in progresso rispetto al +2,0% di giugno, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione positiva dello 0,6%, in linea con la prima lettura (era -0,3% nel mese precedente).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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