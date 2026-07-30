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USA, a giugno spese e redditi rallentano più delle attese a +0,3% e +0,2% su mese

Finanza, Macroeconomia
USA, a giugno spese e redditi rallentano più delle attese a +0,3% e +0,2% su mese
(Teleborsa) - Rallentano i redditi delle famiglie americane, così come le spese personali. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali sono aumentati dello 0,3% a giugno rispetto al +0,9% del mese precedente (rivisto da +0,7%) e contro il +0,4% atteso dagli analisti.

I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,2%, rispetto al +0,7% del mese precedente e al +0,3% stimato dal consensus.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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