Regno Unito, rallentano le vendite al dettaglio a luglio

(Teleborsa) - Rallentano le vendite al dettaglio nel Regno Unito a luglio. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un calo dello 0,5% su base mensile, rispetto al -0,4% atteso dagli analisti, dopo il +0,7% registrato a giugno (rivisto da +1%).



Su base annua si registra un +1,6% rispetto al +2,2% del consensus ed al +3,8% indicato il mese precedente (rivisto da +4,2%).



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono calate dello 0,9% su mese, contro il -0,5% del consensus, dopo il +0,9% del mese precedente (riviste da +1,1%). Su anno, il dato core ha segnato un +2,3% rispetto al +3,3% atteso ed al +5% precedente (rivisto da +5,4%).



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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