Milano 20-ago
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Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 20-ago
10.748 0,00%
Francoforte 20-ago
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,31%

Nikkey a 66.008,45 punti

In breve, Finanza
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