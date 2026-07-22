"Buy" per Broadcom

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Grande giornata per la società tech statunitense , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 2,21%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 386,5 USD, con stop loss posto a quota 355,8 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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