Goldman Sachs tratta con investitori per il finanziamento da 500 miliardi di Nvidia per l'AI

(Teleborsa) - Goldman Sachs
sarebbe in trattative con potenziali investitori
per partecipare all'iniziativa di finanziamento da 500 miliardi di dollari
di Nvidia
per l'intelligenza artificiale, annunciata
a inizio settimana. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda.
La banca guidata dal CEO David Solomon potrebbe fornire capitale di rischio
e finanziamenti di credito privato
attraverso la sua divisione di gestione patrimoniale, mentre la sua banca d'investimento può anche contribuire a collocare il debito
in fondi di credito privato e, infine, sui mercati del debito pubblico.
Il CEO di Nvidia, Huang
, ha dichiarato a X che l'azienda ha la possibilità di garantire fino a 125 miliardi di dollari, ovvero il 25% dei potenziali accordi.
L'obiettivo, secondo una delle fonti, sarebbe creare un mercato basato su asset per il calcolo AI
, consentendo al debito di essere negoziato più come i titoli tradizionali, il che potrebbe ridurre i costi di finanziamento e attrarre una platea più ampia di investitori.
L'analista di Bank of America Vivek Arya
in una nota ha ravvisato in questa operazione "un cambiamento di rotta rispetto al finanziamento da parte dei fornitori". Infatti, ha aggiunto, "L'onere ricade sul consorzio, non sul bilancio di Nvidia."