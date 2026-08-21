Milano 10:30
52.973 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:31
10.774 +0,24%
Francoforte 10:30
26.077 +0,36%

GAS, indice IGI sale a 67,14 euro/MWh

Energia, Finanza
GAS, indice IGI sale a 67,14 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 21 agosto è pari a 67,14 euro/MWh, in rialzo rispetto al 20 agosto attestatosi a 65,28 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```