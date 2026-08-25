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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Sessione moderatamente positiva quella del 24 agosto, per il Dow Jones 30, che termina gli scambi in salita a 53.417,2.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53.667,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 52.963,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54.370,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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