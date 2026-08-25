Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Discesa moderata per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 24 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6181 con area di resistenza individuata a quota 0,6211. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6171.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)