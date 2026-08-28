Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Chiusura in profondo rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,68%.
Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 8.265 con tetto rappresentato dall'area 8.429,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8.210,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)