Milano 9:52
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Dow Jones 24-ago
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Londra 9:52
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,12%.

Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 61.622. Supporto a 61.269. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.975.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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