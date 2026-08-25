Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,12%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 61.622. Supporto a 61.269. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.975.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)