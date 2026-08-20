Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 19 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.800, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 62.403. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60.266.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)