Milano 9:06
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 19 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.800, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 62.403. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60.266.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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