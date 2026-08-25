Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta molto negativa per il Light Sweet Crude Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,01%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 86,17. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 84,12. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 83,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)