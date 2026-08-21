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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Balza in avanti il Light Sweet Crude Oil, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,96%.

L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,49 e primo supporto individuato a 83,66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 91,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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