Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Balza in avanti il Light Sweet Crude Oil, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,96%.
L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,49 e primo supporto individuato a 83,66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 91,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)